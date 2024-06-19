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В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года

Из России с начала 2024 года выслали более 30 тыс. иностранцев
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Более 30 тыс. иностранных граждан высланы из России с начала 2024 года, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Об этом в среду, 19 июня, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, кроме того, полицейские закрыли въезд 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

Кроме того, Волк сообщила об итогах первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», проходившей в течение недели.

«Сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около 9 тыс. иностранных граждан», — написала она.

Также сообщается, что было выявлено и привлечено к административной ответственности более 6 тыс. недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев.

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Днем ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 46 нарушителей миграционного законодательства на территории тепличного комплекса в деревне Лужки Московской области. Рейд проводился сотрудниками управления по вопросам миграции подмосковного главка МВД при поддержке специального полка полиции.

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