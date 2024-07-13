Вооруженная группа напала на ночной клуб в Приморье

Драка с участием около 30 человек, некоторые из которых были вооружены, произошла у ночного клуба Puzzle Club в Приморье, в селе Андреевка. Очевидец произошедшего, сын учредительницы заведения Евгений рассказал «Известиям» об инциденте в субботу, 13 июля.

По его словам, всё началось, когда охрана не пропустила в заведение мужчину с оружием. После этого началась потасовка, к вооруженному мужчине присоединились другие нападающие, всего их оказалось больше 30 человек.

«Они открыли огонь. Они и перед этим угрожали, что расстреляют. Они стреляли по клубу, по окнам, по дверям, по охране. Выгоняли из заведения всех людей», — вспоминает Евгений.

На момент происходящих событий в клубе находилось около 300 посетителей.

По словам Евгения, погибших в результате происшествия не зафиксировано, однако несколько человек получили травмы. Точное их число он назвать не смог, но отметил, что тяжело пострадавших среди них нет.

В Telegram-канале управления МВД РФ по Приморскому краю сообщили, что полицейские начали проверку по факту инцидента, на месте событий работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

Устанавливаются личности правонарушителей, выясняется их текущее местонахождение.

Ранее, 7 июля, в Санкт-Петербурге сотрудника магазина ударили топором по голове, подозреваемого задержали. В отношении подозреваемого был составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.