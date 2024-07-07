В Санкт-Петербурге сотрудника магазина ударили топором по голове, подозреваемого задержали. Об этом 7 июля сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне в магазине у дома № 17 по Планерной улице. Прибывшие полицейские обнаружили 30-летнего местного жителя с травмой головы.

«На месте происшествия сотрудниками полиции по горячим следам задержан 42-летний неработающий петербуржец», — рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

В отношении подозреваемого был составлен административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18 июня в подмосковном Домодедово местный житель поджег дом, а затем напал на приехавших на место происшествия пожарных и сотрудников полиции, кинув в них топор и открыв стрельбу. В результате действий мужчины никто не пострадал.