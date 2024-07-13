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NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена

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Фото: REUTERS
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Меры, которые были предприняты для отвлечения внимания от состояния здоровья президента США Джо Байдена, не работают. На это указал портал New York Post 13 июля.

Среди мер перечислены различные карточки и шпаргалки, а также помощники, за которыми не должна быть видна неуверенная походка главы Белого дома.

«Этот пустой взгляд и открытый рот являются признаками того, что Джо стал сдавать», — заявил Гаррет Зиглер, бывший помощник предшественника Байдена Дональда Трампа.

По данным портала, Байден носит обувь для стабилизации равновесия, которая сводит к минимуму возможность падения.

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27 июня между Байденом и Трампом состоялись предвыборные дебаты, которые разочаровали многих сторонников действующего президента. Так, участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам, в котором сообщил, что намерен продолжать участие в гонке.

10 июля газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена стали сомневаться в его победе на выборах, а уже 13 июля источники рассказали, что спонсоры Демократической партии заморозили порядка $90 млн, обещанных фонду Future Forward, до тех пор, пока кандидатом от партии остается Байден.

12 июля Трамп предложил Байдену вместе пройти когнитивный тест.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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