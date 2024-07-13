NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Меры, которые были предприняты для отвлечения внимания от состояния здоровья президента США Джо Байдена, не работают. На это указал портал New York Post 13 июля.
Среди мер перечислены различные карточки и шпаргалки, а также помощники, за которыми не должна быть видна неуверенная походка главы Белого дома.
«Этот пустой взгляд и открытый рот являются признаками того, что Джо стал сдавать», — заявил Гаррет Зиглер, бывший помощник предшественника Байдена Дональда Трампа.
По данным портала, Байден носит обувь для стабилизации равновесия, которая сводит к минимуму возможность падения.
27 июня между Байденом и Трампом состоялись предвыборные дебаты, которые разочаровали многих сторонников действующего президента. Так, участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам, в котором сообщил, что намерен продолжать участие в гонке.
10 июля газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена стали сомневаться в его победе на выборах, а уже 13 июля источники рассказали, что спонсоры Демократической партии заморозили порядка $90 млн, обещанных фонду Future Forward, до тех пор, пока кандидатом от партии остается Байден.
12 июля Трамп предложил Байдену вместе пройти когнитивный тест.
81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.