В штабе Байдена усомнились в его победе на президентских выборах
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба президента США Джо Байдена начали сомневаться в его победе на выборах в ноябре 2024 года. Об этом 10 июля сообщила газета The Washington Post (WP).
На закрытом заседании, где были представители профсоюзов, было отмечено, что сомнения американцев в главе Белого дома наносят ущерб его кандидатуре. Также они неоднократно просили сотрудников предвыборного штаба Байдена представить план победы над бывшим лидером Дональдом Трампом.
Издание рассказало, что наиболее активными сторонниками главы Соединенных Штатов являются президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон и руководитель объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн. Вместе с тем многие сомневаются в его кандидатуре.
«Законодатели и спонсоры в частном порядке дали понять, что к концу недели они могут публично призвать Байдена выйти из гонки», — отмечает WP.
По информации газеты, они не хотят ставить его в неловкое положение во время проходящего в Вашингтоне саммита НАТО, а также дают ему время самостоятельно решить, выходить ли из предвыборной борьбы.
Вспоминая дебаты Байдена и Трампа, газета отмечает, что их итоги заставили запаниковать демократов, при этом они заявляют, что глава Соединенных Штатов продолжит гонку.
«Национальные опросы общественного мнения показали, что Трамп имеет небольшое преимущество перед дебатами», — добавила WP.
После дебатов главы Белого дома с Трампом 27 июня участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом. Вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал главу США освободить место для нового лидера. С похожим заявлением выступил и актер Джордж Клуни.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.