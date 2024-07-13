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NYT узнала о заморозке спонсорами демократов $90 млн из-за Байдена

NYT: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки
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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Крупнейшие жертвователи Демократической партии США заморозили порядка $90 млн, обещанных фонду Future Forward, до тех пор, пока кандидатом от партии в предвыборной гонке остается действующий президент страны Джо Байден, сообщили The New York Times источники.

«По словам двух человек, которые говорили на условиях анонимности, учитывая деликатность ситуации, замороженные взносы включают многочисленные обязательства, выражающиеся восьмизначной суммой. Решение о заморозке столь огромных средств является одним из наиболее конкретных примеров последствий неудачного выступления господина Байдена на дебатах в конце июня», — пишет газета 12 июня.

Компания Future Forward отказалась комментировать ситуацию. Консультант сказал только об ожидании того, что вкладчики, которые приостановили пожертвования, вернутся, как только разрешится текущая неопределенность. Один из жертвователей рассказал газете, как после дебатов Байдена и Трампа к нему обращались из Future Forward с предложением сделать взнос, но он и его друзья воздержались.

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

10 июля газета The Washington Post сообщила, что высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Байдена стали сомневаться в его победе на выборах в ноябре 2024 года. Газета заявляла, что законодатели и спонсоры в частном порядке дали понять, что к концу недели они могут публично призвать Байдена выйти из гонки.

После дебатов главы Белого дома с Трампом 27 июня участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. Сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом. Вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал главу США освободить место для нового лидера. С похожим заявлением выступил и актер Джордж Клуни.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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