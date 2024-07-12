Трамп пригласил Байдена вместе пройти когнитивный тест

Бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп 12 июля выступил с очередным предложением сопернику по президентской конке и действующему главе Белого дома Джо Байдену — он предложил ему вместе пройти когнитивный тест. Эта совместная деятельность впервые объединит соперников ради блага страны, отметил Трамп.

«Джо следует немедленно пройти когнитивный тест, и я пойду с ним и тоже пройду его. Впервые мы будем в одной команде и сделаем это на благо страны. Отныне все кандидаты в президенты должны быть обязаны проходить когнитивный тест и проверку на профпригодность, независимо от возраста!» — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп призвал Байдена провести очные дебаты с ним в течение полутора часов стоя. 27 июня эти дебаты состоялись. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства.

Активность Трампа с призывом к тестированию когнитивных функций усилилась на фоне конфузов Байдена в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. На заседании саммита 11 июля Байден назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина. Он быстро спохватился и попытался обратить оплошность в шутку, но американские телеканалы пустили видео в прайм-тайм и США снова увидели своего президента не в форме.

Тогда же Байден допустил еще одну оговорку, заявив, что никогда не выбрал бы себе вице-президента лучше, чем Трамп. На это 45-й президент США тут же отреагировал в своей соцсети фразой «Отличная работа, Джо!»

При этом Трамп уверен, что просто так из гонки Байден не выйдет. Ему будет мешать одно качество: он не уйдет и продолжит бороться, сопротивляясь призывам демократов оставить это: всё из-за того, что у него есть самолюбие, заявил бизнесмен и политик 8 июля в эфире телеканала Fox News.

В подтверждение этому в тот же день Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.