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Байден по ошибке представил Зеленского как «президента Путина»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Джо Байден на заседании саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля в очередной раз оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина.

«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости, дамы и господа, президенту Путину», — сказал Байден.

Сказав эту фразу, американский лидер собрался уступить трибуну Зеленскому, но тут же остановился и вернулся к микрофону, попытавшись отшутиться.

«Оу, какой еще президент Путин,.. вы же собираетесь победить президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что нам пора об этом побеспокоиться», — проговорил Байден.

Несмотря на очередной конфуз, некоторые коллеги Байдена выступили в его защиту. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оговорки — частое явление и случаются у всех, особенно если это отслеживать в исполнении не только одного политика.

По информации газеты The New York Times, телеканалы ABC, CBS и NBC включили этот отрывок выступления президента США в свои вечерние новостные программы.

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Ранее, 16 июня, бывший американский лидер Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены после его выступления на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании действующего главы государства в Лос-Анджелесе.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал странное поведение американского лидера на данном мероприятии. Он заявил, что президент США «не застыл на сцене, а просто приветствовал зрителей». В тот же день американский журналист Такер Карлсон заявил в рубрике «Спросите Такера», которую анонсировал в Telegram Tucker Carlson Network, что Джо Байден умирает перед всем миром в режиме реального времени. Он отметил, что неизвестно, как долго его команда сможет продолжать фарс и поддерживать «этот труп».

До этого, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы. Один дипломат сообщил, что президент США находится в своем наихудшем состоянии. Не меньше глава Белого дома США удивил папу римского Франциска, странно обняв его на саммите G7. Американский лидер прислонился лбом к голове понтифика, повергнув того в недоумение объятиями «лоб в лоб».

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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