Байден по ошибке представил Зеленского как «президента Путина»

Американский президент Джо Байден на заседании саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля в очередной раз оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина.

«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости, дамы и господа, президенту Путину», — сказал Байден.

Сказав эту фразу, американский лидер собрался уступить трибуну Зеленскому, но тут же остановился и вернулся к микрофону, попытавшись отшутиться.

«Оу, какой еще президент Путин,.. вы же собираетесь победить президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что нам пора об этом побеспокоиться», — проговорил Байден.

Несмотря на очередной конфуз, некоторые коллеги Байдена выступили в его защиту. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оговорки — частое явление и случаются у всех, особенно если это отслеживать в исполнении не только одного политика.

По информации газеты The New York Times, телеканалы ABC, CBS и NBC включили этот отрывок выступления президента США в свои вечерние новостные программы.

Ранее, 16 июня, бывший американский лидер Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены после его выступления на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании действующего главы государства в Лос-Анджелесе.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал странное поведение американского лидера на данном мероприятии. Он заявил, что президент США «не застыл на сцене, а просто приветствовал зрителей». В тот же день американский журналист Такер Карлсон заявил в рубрике «Спросите Такера», которую анонсировал в Telegram Tucker Carlson Network, что Джо Байден умирает перед всем миром в режиме реального времени. Он отметил, что неизвестно, как долго его команда сможет продолжать фарс и поддерживать «этот труп».

До этого, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы. Один дипломат сообщил, что президент США находится в своем наихудшем состоянии. Не меньше глава Белого дома США удивил папу римского Франциска, странно обняв его на саммите G7. Американский лидер прислонился лбом к голове понтифика, повергнув того в недоумение объятиями «лоб в лоб».

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.