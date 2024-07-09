Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп поделился прогнозом на дальнейшее участие действующего главы Белого дома Джо Байдена в предвыборной гонке: он не уйдет и продолжит бороться, сопротивляясь призывам демократов оставить это, заявил бизнесмен и политик 8 июля в эфире телеканала Fox News.

«Ну, они прикрывают [Байдена], они всё еще в некотором роде пытаются завуалировать, но сейчас это становится очень трудно делать. Мне кажется, он вполне может остаться, у него есть самолюбие, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — сказал Трамп.

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки стали громче после провального выступления на дебатах против Трампа 27 июня в Атланте. Тогда же Трамп предсказал: если Байден выйдет из президентской гонки, в борьбу от лица демократов включится вице-президент Камала Харрис.

«Полагаю, это будет она. Я думаю, они [демократы] очень обеспокоены голосованием. Если не она, то они будут очень... обескуражены. Они не хотят поступать по-другому», — отметил Трамп.

Тогда же американский писатель Стивен Кинг, получивший прозвище Король ужасов, примкнул к сообществу активистов, призывающих действующего американского президента США оставить политические амбиции и отказаться от борьбы за переизбрание.

Однако в этот же день Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.