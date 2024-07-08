Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Американский писатель Стивен Кинг, получивший прозвище Король ужасов, примкнул к сообществу активистов, призывающих действующего американского президента Джо Байдена оставить политические амбиции и отказаться от борьбы за переизбрание.
«Джо Байден был прекрасным президентом, но ему пора — в интересах Америки, которую он так самозабвенно любит — объявить, что он не будет баллотироваться на следующий срок», — написал Кинг 8 июля в соцсети Х.
Высказывание Короля ужасов прокомментировал владелец соцсети, предприниматель Илон Маск.
«Даже Стивен Кинг за Трампа», — написал Маск, несмотря на то, что Кинг не высказывался в пользу республиканца или их кандидата.
Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.
8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он сообщил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.