В Днепре (бывш. Днепропетровск) на Украине осквернили памятник советскому летчику, дважды герою Советского Союза Анатолию Брандысу. Об этом 13 июля сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты прикрепили фото, на которых видно видны надписи «предатель» и «оккупант». При этом отмечается, что Брандыс — уроженец Днепра.

В настоящее время оскорбляющие надписи заклеены скотчем, однако всё же читаемы. Табличка на памятнике также закрашена, а около памятника стоят цветы.

Ранее, 9 июля, сообщилось, что мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Он подчеркнул, что они нужны городу, они были установлены гражданами для граждан.

Чиновник добавил, что считает: в вопросе сноса всех памятников, связанных с советским и русским наследием, украинские власти действуют слишком радикально.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 25 января заявил, что уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями. Он подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, в России сохраняют культурное наследие.

Политику так называемой декоммунизации на Украине начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией, особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.