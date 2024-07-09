Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову, по его мнению, они нужны городу. Об этом во вторник, 9 июля, он заявил в интервью украинскому агентству «Укринформ».

«По моему мнению, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я — одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки и бабушки. Памятник Пушкину вообще установили за средства граждан. Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом — к бульвару, к людям», — заявил Труханов, отвечая на вопрос о судьбе соответствующих монументов в городе.

Он добавил, что Пушкин — это часть истории Украины и мировой культуры. Мэр города отметил, что если памятник снесут, то, по его мнению, поэтом перестанут восхищаться во Франции, Англии и Италии.

«Что касается Воронцова, давайте обратимся к истории и посмотрим, что именно этот человек делал для Одессы. Сейчас информационное пространство открыто, каждый может прочитать историю создания города. Из песни слов не выбросить», — сказал Труханов.

Он также заявил, что считает, что в вопросе сноса всех памятников, связанных с советским и русским наследием, украинские власти действуют слишком радикально.

«Надо держать баланс и не преувеличивать. Нельзя взять и всё убрать. История нашего города очень сложная и запутанная. Выбирая объекты для переименования, следует тщательно изучать факты», — отметил мэр.

Политику так называемой декоммунизации на Украине начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией, особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.

В мае текущего года министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины сообщило, что за четыре месяца 2024 года был отменен статус памятника культурного наследия у 215 монументов, которые киевские власти сочли олицетворяющими «российскую имперскую политику».

25 января 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями. Он подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, в России сохраняют культурное наследие.