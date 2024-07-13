Российский боксер Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в ночь на 13 июля одержал победу на международном турнире «Ночь чемпионов IBA» и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в подмосковном Серпухове.

Гаджимагомедову противостоял чемпион мира из Китая Чжан Чжаосинь. Поединок закончился техническим нокаутом в четвертом раунде досрочной победой.

Кроме того, на ринге с боксером из Узбекистана сражался и легковес, звезда сборной России Дмитрий Двали. Бой закончился ничьей после восьми раундов.

«Реванш? Я готов. Я готов боксировать с лучшими. Поэтому я здесь. Любой вызов, любое имя. Я иду за поясами. Кто следующий?» — сказал он после поединка.

Также на ринге сошлись ирландец Джоно Кэролл с россиянином Альбертом Батыргазиевым. Несмотря на интенсивный бой и серию ударов от ирландского соперника, Батыргазиев смог отправить оппонента в нокаут в девятом раунде.

9 июля состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA». Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил качественную организацию спортивного мероприятия.

В марте «Ночь чемпионов IBA» состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Главным поединком «Ночи чемпионов IBA» стал бой россиянина Харитона Агрбы и мексиканца Хосе Мигеля Боррего. Боксеры провели на ринге все раунды, и победу судейским решением одержал российский спортсмен.