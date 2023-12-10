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Альберт первый: Батыргазиев стал обладателем чемпионского пояса IBA

Чемпион Токио-2020 справился с кубинцем Альваресом, а другой победитель Игр Евгений Тищенко не оставил шансов Леону Харту
Фото: IBA
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Вечером 9 декабря в Дубае состоялся боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном поединке которого россиянин Альберт Батыргазиев победил кубинца Лазаро Альвареса в бою за вакантный пояс IBA в категории 60 кг. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Батыргазиева решением судей (98:92, 97:93, 97:93). В соглавном поединке турнира Евгений Тищенко техническим нокаутом одолел немца Леона Харта за вакантный титул WBA в бриджервейте (до 101,6 кг).

Пояс от Конора

Олимпийский чемпион Токио-2020 в категории до 57 кг Альберт Батыргазиев провел уже 11-й профессиональный поединок, все предыдущие бои россиянин выиграл и семь из них завершил нокаутом. Среди последних оппонентов Батыргазиева были непобежденные Энде Лукес (20-0) и Францис Фромета (17-0). Альварес тоже ни разу не проигрывал в профи, но он провел только шесть поединков. Половину боев кубинец закончил досрочно, причем в последнем нокаутировал соперника в первом раунде.

На старте боя Батыргазиев в привычной для себя манере начал работать первым номером и пошел вперед, но Альварес решил, что не планирует отсиживаться и принимать удары. Кубинский боксер жестко и серийно контратаковал соперника. В четвертом отрезке боя российский боксер ловко поймал кубинца резким хуком и тем самым заставил его уйти в глубокую защиту.

Бой Альберта Батыргазиева и Лазаро Альвареса

Бой Альберта Батыргазиева и Лазаро Альвареса

Фото: IBA

В последней трети десятираундового поединка Батыргазиев стал чаще сближаться с соперником и выглядел предпочтительнее по количеству активных действий, несмотря на попытки Альвареса контратаковать.

В концовке боя Альберт окончательно забрал инициативу в свои руки и уверенно выиграл бой, забрав заодно и чемпионский пояс IBA в категории 60 кг.

— Вся дистанция боя была напряженной, — рассказал после боя Батыргазиев. — Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Соперник также не сбавлял. Я получил колоссальный опыт. Надеюсь, мы показали красоту бокса. Не было таких моментов, когда кто-то из нас мог расслабиться. Стать первым обладателем профессионального пояса IBA — это что-то новое. Не смогу сказать о своих ощущениях. Вот проведу пару защит — тогда расскажу.

Битва взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора

Битва взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора

Фото: IBA

Пояс на талию Батыргазиеву надевал Конор Макгрегор, который в этот же вечер успел провести дуэль взглядов с другим бывшим чемпионом UFC Петром Яном.

Четыре из четырех

Другой наш олимпийский чемпион Евгений Тищенко ради боя в Дубае снялся с принципиального поединка против Алексея Егорова на турнире RCC Boxing. Тищенко однажды уже проигрывал в профи — в марте 2021-го он уступил южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей. Не исключено, что Евгений еще возьмет реванш у Мчуну, но пока его соперником был Леон Харт.

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Харт — немецкий боксер с армянскими корнями, который провел 30-й бой в профессиональной карьере. Перед этим поединком Леон выиграл 22 боя, уступил в пяти, а еще один свел вничью. Как раз прошлая встреча немецкого армянина осталась без победителя: судьи не смогли определиться между ним и французом Жан-Жаком Оливье.

Бой Евгения Тищенко и Леона Харта

Бой Евгения Тищенко и Леона Харта

Фото: IBA

В начале боя соперники действовали осторожно, не брали на себя инициативу, но предпочтительнее выглядел Тищенко, который успешно держал дистанцию благодаря джебам и комбинациям по корпусу Харта. Немец пытался идти вперед, но выходило не слишком успешно. Так, во втором отрезке Леон упал в нокдаун после того, как Тищенко поймал его апперкотом.

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В третьем и четвертом раундах россиянин продолжал контролировать бой и умело сдерживал напор оппонента. У Харта моменты были, но Евгений атаки оппонента нейтрализовал, а сам здорово работал джебом.

Тищенко шел вторым номером и работал по корпусу, и ближе к середине поединка это дало плоды. В шестом раунде Евгений провел мощный удар с левой по печени, и Харт упал на настил. В итоге немец не смог продолжить бой, и, таким образом, Тищенко стал новым чемпионом мира в новой весовой категории.

Бой Евгения Тищенко и Леона Харта

Бой Евгения Тищенко и Леона Харта

Фото: IBA

— Тяжелый труд окупается, — заявил после победы Евгений Тищенко. — Обстановка другая, волнение большое. В бою всё видел, но чуть перенервничал. Большая ответственность: мой первый бой за титул, за рубежом, объявляет Майкл Баффер (знаменитый ринг-анонсер). Вопросы по выступлению есть, но я старался картинку боя держать все 12 раундов, поэтому не форсировал события. В средних раундах немного экономил силы, слава богу, удалось завершить поединок досрочно. Пока золотая медаль Олимпиады определенно круче завоеванного пояса, но я еще сделаю здесь историю. Это не конец.

Также в рамках боксерского вечера в Дубае российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил представителя Германии Артура Манна. Команда Манна сняла его с боя в начале девятого раунда. Для серебряного призера Олимпиады-2020 и чемпиона мира – 2023 это вторая победа в профессиональной карьере после дебюта в 2021 году. Еще один россиянин Марк Петровский победил австралийца Лукаса Брауна, нокаутировав соперника в четвертом раунде, — 24-летний россиянин одержал седьмую победу в седьмом поединке в профессиональной карьере.

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