Участники турнира «Ночь чемпионов IBA» провели открытую тренировку в Серпухове

Открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA» состоялась 9 июля в Серпухове. Кадрами с места событий поделились «Известия».

В ходе открытого мероприятия российский боец ММА Александр Емельяненко отметил качественную организацию предстоящего турнира. По его словам, соревнование проводится впервые на открытом воздухе.

«Это будет очень большой, такой громадный турнир. И, по-моему, он впервые проводится в таких условиях — на открытом пляже, на свежем воздухе, при прекрасных условиях. Умар Назарович [Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA)] делает всё для того, чтобы этот турнир запомнился и стал ежегодным, постоянным», — поделился спортсмен.

Боец также указал, что важно, чтобы спортсмены, отрабатывающие на тренировке свои навыки, не боялись демонстрировать их на турнире.

«Я болею за хорошие бои. Я болею за то, чтобы парни выходили и не жалели себя, чтобы они полностью всё, что делают на тренировках, чему их тренеры учат, показывали, демонстрировали на ринге. Чтобы они полностью на 100% выкладывались», — заключил он.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится 12 июля при поддержке Федерации бокса России и WBA. За звание чемпиона мира по версии WBA в главном 12-раундовом бою сойдутся россиянин Муслим Гаджимагомедов и китаец Чжан Чжаосинь. В соглавном — российский боец Альберт Батыргазиев и ирландец Джоно Кэрролл.

Ранее «Ночь чемпионов IBA» состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Главным поединком «Ночи чемпионов IBA» стал бой россиянина Харитона Агрбы и мексиканца Хосе Мигеля Боррего. Боксеры провели на ринге все раунды, и победу судейским решением одержал российский спортсмен.