Российские специалисты научились определять модификации ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучают попавшие в их распоряжение европейские крылатые ракеты Storm Shadow. Так, они научились определять возможные модификации и особенности работы блоков. Об этом рассказал «РИА Новости» инженер, специалист по работе с вооружением.

Собеседник агентства уточнил, что для изучения проводится демонтаж деталей ракеты.

«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось», — рассказал эксперт.

При этом каждый блок также будет изучен в отдельности, добавил он.

До этого, 9 июля, стало известно, что российские эксперты извлекли для изучения элементы системы наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Уточнялось, что все схемы взрывателей этих ракет и конструкции их боевых частей детально изучаются для эффективного обезвреживания.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин 18 июня заявил «Известиям», что ВС РФ имеют все средства для противостояния ракетам Storm Shadow. Это было сказано на фоне сообщений итальянской газеты Il Fatto Quotidiano о том, что Италия может отправить Киеву такие ракеты, потенциально имеющие возможность атаковать территорию России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.