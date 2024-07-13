Фигурист Костомаров представил новый номер на ледовом шоу в «Сириусе»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в пятницу, 12 июля, вместе со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной исполнил танец на льду в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» на федеральной территории «Сириус».

В первой части ледового шоу Костомаров исполнил песню «Город, которого нет». Зрители встретили фигуриста бурными аплодисментами.

Позже Костомаров вышел на лед уже вместе с супругой. Пара в черном и белом костюмах исполнила трогательный номер под песню певицы Елки — «Скучаю».

Шоу будет проходить в «Сириусе» до 11 августа.

10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая усугубилась и перешла в двустороннюю. Из-за появления гангрены врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее фигуристу установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта. Костомарова выписали из больницы 6 июля.

В середине ноября фигурист рассказал, что готовится к возвращению на лед на коньках. По словам спортсмена, в фигурном катании важен голеностоп, а сейчас Костомаров тренируется в новой технике, в которой нужно удерживать баланс с помощью наклона бедра.

В декабре Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после ампутации, показав свой проезд по льду в коротком видео. Позднее вместе с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой они выступили в шоу серебряного призера Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильи Авербуха. Спортсмен назвал это выступление историческим событием.

7 марта на международной выставке-форуме «Россия» показали документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Он рассказывает о 175 днях борьбы фигуриста с болезнью, о невероятной силе духа спортсмена, героизме врачей и любви. Спустя два дня фильм вышел в прокат в онлайн-кинотеатре Wink. В картине есть уникальные архивные кадры из жизни олимпийского чемпиона, а также хроника его реабилитации.