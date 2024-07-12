Минюст РФ признал нежелательной деятельность организаций из ФРГ и Великобритании
Деятельность неправительственных организаций (НПО) MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, «Фонд Джона Смита») из Великобритании признана нежелательной на территории России. Это указано 12 июля в обновленном перечне на сайте Минюста РФ.
Там указано, что такое решение по MitOst e.V было принято еще 20 июня, а по JST — 26 июня.
MitOst e.V называет себя организацией, которая способствует культурному обмену и устойчивому развитию городов и сельских районов.
Депутат Государственной думы Андрей Луговой 9 июля написал в своем Telegram-канале, что Генпрокуратура РФ по его запросу проверила The John Smith Trust и приняла решение признать организацию нежелательной, потому что она угрожает конституционному строю РФ. Депутат рассказал, что эта НПО занималась вербовкой агентов для антироссийской деятельности и выдавала им через британское посольство в Москве гранты, которые финансировались правительством королевства. При этом JST позиционирует себя образовательной организацией, которая организует стажировки для специалистов из разных сфер, в том числе управленческой.
Согласно российскому законодательству, статус нежелательной иностранной или международной неправительственной организации означает запрет на ее деятельность в РФ, а также на участие в ней. За нарушение этих норм предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет.
Ранее, 1 июля, Минюст России признал американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ. Кроме нее в перечень министерства попала немецкая НПО Dekoder.
До этого, 21 июня, три иностранные НПО были признаны в РФ нежелательными организациями. Среди них оказались канадская Great Commission Media Ministries, финская International Russian Radio & Television и американская Great Commission Media Ministries.