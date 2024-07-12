Правнучку летчика Чкалова Дарью Богданову внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову. Об этом сообщает ведомство в пятницу, 12 июля.

«Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении Минюста.

В ведомстве уточнили, что блогер принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии и создавала и распространяла материалы иноагентов для неограниченного круга лиц.

Как отмечается, Богданова проживает за пределами России.

Еще в июне 2023 года член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить правнучку советского пилота-испытателя из-за возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее, 30 января 2024-го, Богданова, которая имеет гражданство РФ и Израиля, в ходе интернет-дебатов заявила о необходимости нанести ядерный удар по центрам принятия решений в России, в частности по Москве. Она подтвердила, что в столице у нее живут мама и бабушка, но на ее взгляды это не влияет. В Совете Федерации призвали проверить Богданову на предмет государственной измены.

В апреле в отношении блогера было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Позднее, в мае, МВД России объявило ее в розыск по уголовной статье.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский внесен в реестр иноагентов) в 2023 году он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, — «смелые люди».