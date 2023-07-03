Правнучку летчика Чкалова попросили проверить на финансирование ВСУ

Член Общественной палаты (ОП) Армен Гаспарян обратился к Следственному комитету с просьбой проверить правнучку советского летчика-испытателя Валерия Чкалова — Дарью Богданову, из-за возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обращение к председателю ведомства он опубликовал в своем Telegram-канале 28 июня.

Богданова позиционирует себя как блогера. Гаспарян считает, что ее публикации в социальных сетях необходимо проверить на дискредитацию Российской армии и признать ее иноагентом.

Он настаивает, что правнучка советского пилота-испытателя «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ, в частности, на закупку вооружений».

В социальных сетях Богдановой опубликованы посты с призывами о сборах на военную технику для украинских боевиков. Также она делает репосты пабликов, поддерживающих ВСУ.

Ранее, 4 апреля, в Москве суд приговорил фотографа Григория Мумрикова к принудительным работам за попытку провести акцию на 9 Мая с использованием дымовых шашек в цветах флага Украины.