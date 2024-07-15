Запчастный вопрос: российские компании хотят начать сборку автодеталей в Нигерии

Российские производители автомобильных запчастей могут в 2025 году приступить к сборке своей продукции в Нигерии. О таких планах «Известиям» рассказал торговый представитель РФ в этой стране Максим Петров. Абуджа проявляет интерес к развитию автосектора, рассчитывая, что такие инвестиции помогут ей справиться с экономическими сложностями, вызванными серьезным торговым дисбалансом. Предприятия из России также могут быть заинтересованы в такой кооперации, хотя этот процесс явно будет сопряжен с определенными проблемами — в основном из-за сложной логистики, полагают эксперты. О планах и перспективах подобного сотрудничества — в материале «Известий».

Российское производство в Нигерии

Российские производители автомобильных запчастей хотят начать выпуск комплектующих в Нигерии уже в следующем году, сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в африканской стране Максим Петров на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Осенью первая группа предпринимателей отправится в Абуджу для старта переговоров.

— В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии и, ориентировочно, в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией. Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки, — сказал Максим Петров.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Российские предприятия в последние годы вложили достаточно средств в модернизацию производств, теперь же главная задача — ускорить темпы выпуска и расширить его, считает российский торгпред. После потери ряда рынков перед производителями стоит основная цель — освоение рынков дружественных стран, в том числе африканских.

О каких именно предприятиях идет речь, Максим Петров не сообщил. «Известия» направили запросы ключевым российским производителям автозапчастей.

Нигерия готова гарантировать лояльные условия налогообложения для российских компаний при размещении производств на территории республики, добавил торгпред РФ, ссылаясь на слова министра промышленности Отунбы Аденийи Адебайо.

Фото: Global Look Press/XinHua/Han Xu

Так, для инвесторов в автосборочное производство Абуджа предусматривает пятилетние налоговые каникулы, сообщал весной 2024 года гендиректор Национального совета автомобильного дизайна и развития Джозеф Осанипин.

Однако при размещении производств запчастей в Африке российские предприятия всё же могут столкнуться с рядом проблем, главная из которых — логистика , пояснил «Известиям» гендиректор исследовательской компании Afrikaresearch Сергей Шейхетов.

— Транспортировка в Африку материалов для производства стоит не очень дешево, плюс постоянно могут возникать логистические сложности, — сказал он.

Также, по его словам, во многих странах континента нет достаточного количества квалифицированных работников, поэтому их так или иначе придется обучать производственным технологиям. Однако, учитывая более низкую стоимость труда в Африке, поиск кадров не займет много времени, считает эксперт.

Перспективы автомобильной отрасли в Нигерии

Сегодня в Нигерии функционирует около 15 автосборочных предприятий. Доминирующее положение здесь занимают компании, собирающие китайские и индийские модели легкового и грузового транспорта. Европейские производители, наоборот, снижают присутствие из-за нестабильного курса местной валюты — найры. Российские компании в этом секторе в Нигерии не представлены.

При этом нигерийские власти неоднократно подчеркивали заинтересованность в развитии автомобильной отрасли, поскольку это простимулирует местное производство в целом. Сейчас же страна больше импортирует, чем экспортирует. По ряду направлений торговый дисбаланс достигает 85–90%. Наиболее востребованные к ввозу товары — продукты питания, одежда и фармацевтика. Проблема для страны сводится к тому, что импорт закупается за иностранную валюту, а низкий уровень экспорта не обеспечивает ее достаточного притока. Как итог — высокие колебания курса найры и в связи с этим общее ухудшение экономической ситуации.

Фото: Global Look Press/dpa/Michael Sheehan

Власти полагают, что развитие местного производства поможет решить все эти проблемы. Кроме того, инвестиции в автопром помогут трудоустроить людей: уровень безработицы в стране достаточно высокий, занято лишь 66,7% населения.

В марте 2024 года в Нигерии приняли план развития автомобилестроительной промышленности, в республике должна начаться сборка автомобилей, сообщила министр промышленности, торговли и инвестиций Дорис Аните.

«У нас довольно сырья, нет недостатка в знаниях, имеется обширный рынок сбыта, а теперь мы еще располагаем и планом производства автомобилей. Речь идет о мотоциклах, легковых автомобилях и тяжелых грузовиках», — сказала она.

Согласно плану, через 10 лет в стране должно быть налажено производство всего спектра транспортных средств. Одна из задач — снижение стоимости конечной продукции и повышение доступности товаров для большего числа граждан страны.

Сотрудничество России и Африки в автомобильной сфере

Автомобильная промышленность Нигерии зародилась в 1950-х годах. Тогда компании Federated Motors Industries и SCOA занимались сборкой грузовиков Bedford TJ и пикапов Peugeot 404. С течением времени производство машин в африканской стране стало экономически невыгодным, и к 2000 году на местном рынке стали доминировать подержанные авто иностранной сборки.

Россия в последние годы активизировала свои дипломатические и экономические усилия для наращивания присутствия на африканском континенте, включая автомобильный сектор. Ранее о своих планах запустить производство в Гане сообщал УАЗ. Известно и о планах АвтоВАЗа там же начать производство автомобилей Lada. Однако пока о согласовании этих проектов информации не поступало.

Российские СМИ также писали об аналогичных намерениях российских автопроизводителей относительно Эфиопии, однако и тут на этапе согласования возникли вопросы к логистике деталей и уже собранных автомобилей.

Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Guansen

В африканских странах растет численность среднего класса, чем и обуславливается рост интереса к покупке автомобилей, сказал «Известиям» Сергей Шейхетов из Afrikaresearch.

— Африка — самый быстрорастущий регион в мире, уже около 350 млн человек относятся к среднему классу, — пояснил он.