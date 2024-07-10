Трудности перехода: с какими сложностями столкнулся авторынок России

Ожидаемое повышение ключевой ставки и утилизационного сбора, колебания курса рубля, риск вторичных санкций для иностранных автопроизводителей накладывают серьезный отпечаток на российский автомобильный бизнес. Эти и другие трудности могут сказаться как на продажах автомобилей, так и на общей ситуации в отрасли, считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) . Подробности в материале «Известий».

Ключевой вопрос

Наиболее серьезной проблемой, с которой в ближайшее время может столкнуться российский автобизнес, является возможное увеличение Центробанком ключевой ставки. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин. По его словам, такое решение не только еще больше затормозит продажи автомобилей, но и сократит объем инвестиций в авторитейл со стороны бизнеса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас около половины автомобилей приобретаются в кредит. Увеличение ключевой ставки поднимет и без того высокие ставки по автокредитам, сделав их недоступными для определенной части покупателей. Кроме того, повышение ключевой ставки влечет за собой и рост ставок по депозитам. В итоге бизнесу выгоднее просто положить деньги в банк под высокие проценты и получать пассивный доход, чем инвестировать их в развитие дилерских центров и отрасли авторитейла в целом, — отметил Подщеколдин.

Также серьезной проблемой в РОАД называют колебания курса рубля, которые приводят к росту цен на машины. В ассоциации подсчитали, что только за последние три года автомобили подорожали более чем в 1,5 раза. Если в 2021 году средняя цена новой машины составляла 1,99 млн рублей, то сейчас это уже 3,35 млн рублей. По сравнению с прошлым годом новые модели стали дороже на 14%, а в сравнении с 2022-м их стоимость выросла на 46%, отметили в РОАД. Если посмотреть на уровень цен десятилетней давности, то разница будет еще более заметной, считает Алексей Подщеколдин. При этом сравнение средней цены машины и среднего уровня заработной платы в 2014 и 2024 годах показывает, что автомобили стали менее доступными для россиян, отмечает он.

— В 2014 году средняя зарплата в стране составляла около 34 тыс. рублей, сейчас — примерно 80 тыс. рублей. При этом средняя цена автомобиля 10 лет назад была чуть больше миллиона рублей. Таким образом, если в 2014 году, чтобы купить новую машину, россиянину в среднем требовалось 30 месячных зарплат, то сейчас на это нужна уже 41 зарплата, — говорит Алексей Подщеколдин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Утиль и санкции

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», доля автомобилей китайских брендов по итогам первого полугодия составила 61%. В РОАД дают близкие данные — 57%. Эти цифры воспринимаются чиновниками как угроза российскому автопрому, считает президент РОАД. По его мнению, именно этим объясняются планы по повышению размера утилизационного сбора.

— Вместо того чтобы думать о том, как повышать «свою» долю, мы боремся с «их» долей на рынке, — заявил Алексей Подщеколдин.

Он отметил, что сейчас уже четыре китайские компании (Haval, Сhery, Geely, Сhangan) по объемам продаж вплотную подошли к показателям, при которых производство автомобилей в нашей стране становится рентабельным. При этом из них только Haval выпускает машины в России, а Geely собирает автомобили в Белоруссии под брендом Belgee. Предоставление льгот по утильсбору китайским автопроизводителям, решившим открыть сборочные заводы в России, позволит снизить цены, отметил глава РОАД.

Он добавил, что производители из КНР, которые присутствуют на российском рынке, и так находятся под серьезным давлением со стороны США и стран ЕС и рискуют попасть под вторичные санкции. Повышение утильсбора станет для них дополнительным давлением, но уже с нашей стороны, считает Алексей Подщеколдин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Китайские автопроизводители за редким исключением сейчас не особо стремятся создавать в нашей стране собственные сборочные предприятия, отмечает вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Тем более они не намерены переносить в Россию свои технологии, добавляет он.

— При тех объемах производства автокомпонентов и деталей для машин, которое существует в Китае, локализация того или иного узла не только не снизит стоимость автомобиля, а наоборот, может увеличить его себестоимость. Дешевле привезти этот агрегат или деталь из Китая. Кроме того, не стоит забывать и про риск санкций, под которые могут попасть китайские автопроизводители, если они всё же решать открыть в России собственные предприятия, — заявил эксперт «Известиям».

Старики на колесах

Серьезной проблемой, по мнению Алексея Подщеколдина, является очень высокая доля старых автомобилей в российском автопарке.

— Примерно 70% машин [в России] старше 10 лет, а из них больше 13 млн штук старше 20 лет. Доля моделей до трех лет всего 6%, чуть более 3,2 млн экземпляров. Утилизационный сбор вполне можно было бы использовать для программы обновления автопарка, в которой нуждается страна, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Президент РОАД напомнил, что несколько лет назад в России уже действовала программа утилизации старых автомобилей, которая показала неплохие результаты. Она предусматривала сертификат номиналом в 50 тыс. рублей на покупку нового отечественного автомобиля, который выдавался за сданную на переработку старую машину.

— Когда действовала эта программа, 50 тыс. рублей составляли примерно 1/5 от цены самой доступной российской модели, которая стоила около 250 тыс. рублей. Если сейчас сохранить это соотношение, то получится скидка в 200–300 тыс. рублей. Это будет очень серьезным подспорьем для тех, кто решит избавиться от своей старой машины и приобрести новую, — считает Алексей Подщеколдин.

С ним согласен автоэксперт, член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. По его словам, несмотря на свое название, утилизационный сбор по факту никакого отношения к утилизации не имеет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— По сути, это просто дополнительный налог, который платится при покупке машины. Его основная часть просто идет в бюджет, а небольшая доля направляется на развитие отечественного автопрома. Любая господдержка спроса на отечественные машины — это благо для автопрома и смежных отраслей. Ведь она оказывает помощь не только автозаводу, которые выпустил ту или иную модель, но и дилеру, который ее продал, и потом будет обслуживать, страховщикам, производителям запчастей и автоаксессуаров, АЗС и т. д. Госпрограмма утилизации вдобавок позволяет убрать с дорог часть старых машин, которых в стране очень много: средний возраст автомобиля в России за последние годы вырос с 10 до 15 лет, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Идея в том виде возобновить госпрограмму утилизации старых авто сама по себе интересна, но нуждается в серьезной проработке, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Кроме того, даже потенциальных 300 тыс. рублей недостаточно для покупки нового автомобиля, отмечает он.