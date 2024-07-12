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В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования

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Фото: ТАСС/Елизавета Демидова
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Глава управления оперативного реагирования Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга. Об этом 12 июля сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу», – написал Гладков.

Белгородский губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, Маслиенко погиб во время атаки ВСУ, помогая жителям села Муром.

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11 июля украинские боевики с помощью беспилотника направили и сбросили взрывное устройство во двор жилого дома в Шебекине. В результате атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Один из пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

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