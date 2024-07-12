В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования
Глава управления оперативного реагирования Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга. Об этом 12 июля сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу», – написал Гладков.
Белгородский губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, Маслиенко погиб во время атаки ВСУ, помогая жителям села Муром.
11 июля украинские боевики с помощью беспилотника направили и сбросили взрывное устройство во двор жилого дома в Шебекине. В результате атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Один из пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.