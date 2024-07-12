Раненный после атаки ВСУ на Шебекино ребенок остается в тяжелом состоянии
Один из детей, пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом 12 июля сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения», — сообщил Кузнецов.
По его словам, состояние еще троих пострадавших не вызывает опасений.
Накануне 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.
Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за вчерашний день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.