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Раненный после атаки ВСУ на Шебекино ребенок остается в тяжелом состоянии

Минздрав: врачи борются за жизнь ребенка после обстрела Шебекино со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Один из детей, пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом 12 июля сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения», — сообщил Кузнецов.

По его словам, состояние еще троих пострадавших не вызывает опасений.

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Накануне 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за вчерашний день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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