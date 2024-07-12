Украина не сможет провести контрнаступление в 2024 году, из-за того что доставка военной помощи от НАТО может занять месяцы. Об этом 12 июля пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

«Доставка пожертвований в виде ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займет недели, если не месяцы», — говорится в материале.

Помимо этого, издание подчеркивает, что некоторые из обещанных вооружений еще даже не были произведены или закуплены союзниками Киева.

Также NYT отмечает, что большинство обещаний Украине на саммите НАТО были в основном гарантиями долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности страны.

«За последние два года <конфликт> истощил запасы вооружений союзников по НАТО и продемонстрировал, насколько медленно правительства и коммерческие производители наращивают производство оружия», — говорится в статье NYT.

11 июля главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО — Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте РФ называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимо думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. По его словам, РФ видит, как военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону российских границ.

Еще 9 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. После его завершения он заявил, что альянс бесповоротно встал на путь конфронтации. Он отметил, что на саммите разрешение конфликта на Украине рассматривалось только через призму стратегического поражения России, а все мысли о мирном урегулировании украинского конфликта забивались русофобской риторикой.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.