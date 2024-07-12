Антонов оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Саммит в Вашингтоне показал, что НАТО бесповоротно встал на путь конфронтации и материальной подготовки войны. Об этом в четверг, 11 июля, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой <…> США не хотят искать компромиссы и требуют от нас безропотно согласиться с движением военной машины альянса на Восток», — приводит слова посла Telegram-канал дипмиссии.

Антонов рассказал, что на саммите разрешение конфликта на Украине рассматривалось только через призму стратегического поражения России, а все мысли о мирном урегулировании украинского конфликта «забивались» русофобской риторикой.

«Нашу страну представляют чуть ли не исчадием ада. Пора бы прекратить строить иллюзорные «замки» и понять: Российская Федерация была, есть и будет. Победить нас никому не суждено», — отметил дипломат.

Также Антонов подчеркнул, что решение НАТО о дальнейшем спонсировании киевского режима оружием и размещении дальнобойных систем США в Европе подчеркивает обоснованность начала специальной военной операции.

«Европы для НАТО мало. Интересы альянса простираются за пределы Евро-Атлантики — в первую очередь, на Азию <…> Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты», — заключил он, призывая страны бороться за многополярность, основанную на международном праве, принципе равной и неделимой безопасности.

Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходил с 9 по 11 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимо думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. По его словам, РФ видит, как военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону российских границ.

11 июля главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО – Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте РФ называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Посол Антонов 10 июня назвал ошибкой планы США разместить ракеты в Германии. Как отметил дипломат, американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений, забывая, что это может стать «детонатором» неконтролируемой эскалации. Еще Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.