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Опубликованы кадры поврежденного ударом ВСУ двора в Шебекино

Опубликованы кадры поврежденного ударом ВСУ двора в Шебекино, где пострадали дети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали играющие в одном из дворов Шебекино дети, была целенаправленной. «Известия» 12 июля публикуют видео с места событий.

На кадрах видно место, куда украинские военные сбросили с дрона боеприпас, — центр двора жилого дома рядом с площадкой для игры в футбол. Беспилотники оснащены хорошими камерами, поэтому военнослужащие не могли не видеть, что там находятся дети, подчеркнул корреспондент «Известий» Владислав Харченко. Он также добавил, что возле места атаки нет военных или важных инфраструктурных объектов.

Осколками от разрыва снаряда посекло сетку футбольных ворот и металлические балки забора. После удара дети побежали ближе к дому, поблизости осталась окровавленная футболка одного из мальчиков. Если бы не действия врача, живущего в доме напротив и оказавшего ребятам первую помощь, последствия атаки украинских боевиков могли быть более трагическими.

Кроме того, журналист показал поврежденные из-за ударов ВСУ стоящие на парковке супермаркета машины — стекла выбиты, а кузов посечен осколками. Тротуары города в Белгородской области усыпаны воронками от кассетных боеприпасов. За среду украинские военные повредили больше 20 автомобилей. Если бы внутри них находились люди, избежать летального исхода было бы практически невозможно, отметил Харченко.

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В результате совершенной 11 июля атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, одного отправят на лечение в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее намеренным терактом ВСУ, направленным против российских детей.

«Известия» также побеседовали с врачом-педиатром Ильей, который помог детям. Он рассказал, что, услышав хлопок, выбежал на балкон своей квартиры, где увидел последствия атаки. При нем оказались аптечка, бинты и жгуты. По его словам, на помощь пришли и другие местные жители, которые также действовали слаженно и без паники, чтобы оказать помощь мальчикам.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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