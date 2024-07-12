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Байден пригрозил сокращением инвестиций Европы в КНР

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Фото: Global Look Press/Sarah Silbiger
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Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе готовы к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его экономическим сотрудничеством с Россией.

«Я думаю, вы станете свидетелями того, как некоторые из наших европейских друзей приступят к сокращению инвестиций <...> в Китай на фоне оказываемой им помощи экономики России», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО, которую транслировали на YouTube-канале Белого дома.

Также Байден заявил, что КНР подрывает безопасность в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Китай должен понять, что если он будет поставлять России информацию и мощности, а также работать с Северной Кореей и другими странами, чтобы помочь России с вооружением, то он не извлечет из этого экономической выгоды в виде тех инвестиций, которые ищет», — добавил американский лидер.

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В итоговой декларации саммита НАТО, утвержденной в Вашингтоне 10 июля, альянс открыто обвинил КНР в вызове интересам Европы. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен сотрудничеством Китая с Россией.

В ответ на описанные в декларации обвинения миссия КНР при ЕС заявила, что они полны лжи, Пекин решительно выступает против всех выдвигаемых подозрений.

Ранее, 10 июля, китайская газета Global Times сообщила, что НАТО раздувает миф об угрозе, которую якобы несет Пекин для всего мира и в первую очередь для АТР. Используя эту идею, блок пытается посеять раздор в регионе так же, как уже сделал это в Европе.

Колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло в тот же день заявил в своем материале, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посвятил много времени попыткам изобразить Китай врагом Запада. При этом военный блок — настоящая угроза безопасности Азии. НАТО само создает угрозу глобальной войны, и вины Пекина в этом нет.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 8 июля на брифинге назвал Североатлантический альянс реальным источником угрозы для всеобщего мира и стабильности. Дипломат подчеркнул, что блоку стоит строго следовать своей изначальной миссии оборонительной организации и перестать насаждать напряженность в АТР. Линь Цзянь указал, что НАТО не должно «запутывать Европу» и пытаться «запутать АТР».

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