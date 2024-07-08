Смирные инициативы: чем закончился визит премьера Венгрии в Китай

Визит премьер-министра Венгрии в Китай вряд ли приведет к старту переговоров по урегулированию украинского конфликта . Однако в экспертном сообществе полагают, что мирная инициатива Виктора Орбана может помочь запустить переговорный процесс в случае, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп . 8 июля глава правительства Венгрии обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином урегулирование украинского конфликта, после чего сразу же отправился в Вашингтон, где пройдет саммит НАТО. О перспективах достижения мира на Украине — в материале «Известий» .

«Челночная дипломатия» Венгрии

8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил неанонсированный визит в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином . Пекин стал третьей остановкой венгерского лидера, формально возглавившего Совет ЕС всего неделю назад. 2 июля он впервые за долгое время посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 5 июля в Москве его уже принимал президент России Владимир Путин .

По данным китайских СМИ, стороны «углубленно» обсудили урегулирование украинского кризиса. Си Цзиньпин отметил, что позиции и «направление усилий» Пекина и Будапешта в этом вопросе совпадают . Китайский лидер призвал международное сообщество содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины и не допускать эскалации конфликта. Прекращение огня возможно лишь тогда, когда «все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию» , уверен председатель КНР.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. 5 июля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Примечательно, что приезд венгерского премьера в китайскую столицу завершился относительно быстро и без итоговой пресс-конференции. Уже спустя несколько часов после первых сообщений о начале переговоров с Си Цзиньпином Виктор Орбан анонсировал визит в Вашингтон, где 9–11 июля пройдет юбилейный саммит НАТО . В администрации премьера отметили, что он намерен использовать поездку в американскую столицу в том числе для своей «миссии мира» . При этом там признали, что у Венгрии нет мирного плана как такового. «Его должны выработать стороны конфликта, но Будапешт уверен, что сначала нужно прекращение огня», — заявили в офисе Орбана. Премьер Венгрии, в свою очередь, подчеркнул, что урегулирование на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от США, ЕС и Китая . КНР он назвал «ключевой державой в создании условий для мира».

Стоит отметить, что существенного прорыва после переговоров с руководством России, Китая и Украины достичь не удалось. Так, Киев заявил, что не поддерживает инициативу по прекращению огня ради начала переговоров с Москвой. Россия , как признался сам Орбан, также «не оптимистично» настроена в этом отношении, поскольку украинцы могут использовать его в своих целях, чтобы восстановить боеспособность ВСУ . Тем не менее в РФ высоко оценивают усилия Будапешта по урегулированию конфликта.

«Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но по крайней мере господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку», — заявил 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) и премьер-министр Польши Дональд Туск подписывают соглашение о гарантиях безопасности в Варшаве. 8 июля 2024 года Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

В Евросоюзе визит венгерского премьера Виктора Орбана подвергли критике . Резко осудил его приезд, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии как страны — председателя ЕС, мол, нет мандата на взаимодействие с Россией от лица Евросоюза . На этом фоне в Брюсселе пообещали и дальше поддерживать Киев. К слову, 8 июля Польша подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее в том числе военную помощь. Аналогичные договоренности ранее были заключены с ЕС, Германией, Францией, Данией, Испанией, Италией, Японией, Латвией, Канадой, Литвой и Эстонией.

Из европейских лидеров открыто приветствовал дипломатические усилия Будапешта лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Китайский экономист Эндрю Люн подчеркивает: Запад раскалывается на сторонников и противников продолжения боевых действий на Украине. Он считает, что в Европе нарастает недовольство военной поддержкой Киева.

— Европейцы в НАТО теряют терпение . Они задаются вопросом, почему европейские экономики обязаны бесконечно страдать из-за конфликта, которому не видно конца, в то время как средства к существованию людей в европейских странах продолжают идти на Украину, — сказал он «Известиям».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июля 2024 года Фото: China Daily via REUTERS

Эксперт также полагает, что усталость от украинского конфликта нарастает и в США. Электорат, недовольный политикой администрации президента США Джо Байдена, готов поддержать кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который прямо заявляет, что Украина проигрывает . Он не раз обещал, что в случае победы на выборах, которые пройдут осенью этого года, он хочет остановить боевые действия «еще до прихода в Белый дом». «Людей убивают бессмысленно, и я разберусь с этим», — сказал он на июньских дебатах с Байденом, не уточнив, как это сделает.

План Трампа по Украине

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что мирные инициативы Венгрии не увенчаются успехом. Однако после визитов в Россию и Китай Виктор Орбан может передать собранные сведения команде Трампа .

— Евросоюз знает позицию России — прощупывать ее бессмысленно. Орбана не стоит называть доверенным лицом Брюсселя, — сказал «Известиям» Владимир Брутер. — На самом деле он хочет передать Трампу некий «экстракт» позиции России и Китая: при каких условиях они смогут закончить боевые действия и какой минимум должен сделать Трамп, чтобы это произошло. Орбан может поговорить с Байденом [в Вашингтоне], но это ничего не изменит. А Трампа это интересует . Орбан как человек, которому в Москве в целом доверяют, может быть для него очень полезен, потому что позицию венгерского премьера в Москве считают взвешенной.

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе Фото: OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS

В конце 2023 года издание The Guardian писало, что сотрудники Венгерского института международных отношений и посольства Венгрии в Вашингтоне участвовали в мероприятии, на которое пригласили несколько конгрессменов-республиканцев консервативных взглядов. Участники обсуждали необходимость прекращения военной помощи Киеву. А в начале июля Орбан заявил, что в случае победы Трампа на выборах «как минимум будет прекращение огня» .

Но следует также признать, что руководство Венгрии могло использовать визиты в Китай, Россию и на Украину в качестве пиар-хода, чтобы увеличить поддержку электората на фоне роста популярности оппозиции в этой стране . На выборах в Европарламент партия главного конкурента Орбана, бывшего члена «Фидес» Петара Мадьяра «Уважение и свобода» (Tisza) получила 30% голосов. Для сравнения, «Фидес» набрала около 44%, что стало худшим результатом за последние 20 лет.

В последние дни в западной прессе всерьез заговорили о необходимости замены Джо Байдена в качестве соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах. Ближайшей альтернативой действующему выдвиженцу называют, в частности, вице-президента Камалу Харрис и даже бывшую первую леди Мишель Обаму. По данным последних опросов, Трамп уверенно обходит Байдена минимум на 3%. Не исключено, что в связи с этим в западных СМИ стали активно обсуждать план украинского урегулирования, который предполагает запуск мирных переговоров .

Вице-президент США Камала Харрис беседует с президентом Джо Байденом на балконе Белого дома во время празднования Дня независимости в Вашингтоне Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В конце июня агентство Reuters опубликовало план двух ключевых советников Дональда Трампа (начальников штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 год) — генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Предположительно, экс-президент может утвердить этот план в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Согласно задумке Келлога и Флейтца, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае «любого» отказа от диалога. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что «ценность любого плана заключается в деталях» и он должен учитывать ситуацию на поле боя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

РФ отвергает любую попытку заморозки конфликта, настаивая на окончательном урегулировании проблемы . В июне президент Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине и основой их могут служить стамбульские договоренности, достигнутые на последнем раунде в Турции 29 марта 2022 года. Несмотря на то что многие пункты соглашения были тогда одобрены обеими сторонами, Киев в итоге под влиянием Лондона официально отказался от контактов с Москвой. Кроме того, на Украине по-прежнему действует указ, запрещающий вести переговоры с Россией, пока пост президента занимает Владимир Путин.