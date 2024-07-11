Путин назвал хорошей идеей создание в Петербурге школы управления НКО

Идея создать в Санкт-Петербурге школу управления некоммерческими организациями (НКО) очень хорошая, оценил 11 июля предложение губернатора города Александра Беглова президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи.

Беглов отметил, что некоммерческие организации — очень важная структура, НКО помогают властям города решать массу задач, а в Северной столице их более 9 тыс. В связи с постоянным увеличением таких социальных институтов появилась необходимость создать обучающий центр, чтобы «обучить элементарным вещам» — как составить заявку, как получить гранты.

«Готовы открыть школу управления НКО, сделать пилотным проектом. Если вы поддержите, это мог бы быть пилотный проект — общеобразовательный центр НКО в Санкт-Петербурге», — сказал Беглов.

Путин одобрил идею, назвав ее «очень хорошей», и напомнил о важности «обратной связи с людьми».

«Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству», — добавил президент.

Беглов также сообщил, что в течение года в городе введут в эксплуатацию 57 детских садов и 37 школ, закрыв их дефицит в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, ситуация с садами и школами в Петербурге по сравнению с другими субъектами РФ хорошая, но «поработать еще надо».

Ранее в этот день Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», который находится в городе Ломоносов близ Петергофа. Также президент РФ принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

На форуме глава государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и с председателем национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон. Президент отметил, что такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет этой организации и ее влияние в мире.

Вечером того же дня президент встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в ходе которой обсудил социальные, политические и другие вопросы.

В феврале первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил представителей некоммерческих организаций (НКО) страны за надежное сотрудничество с государством, отметив, что НКО показали себя «очень ответственным и очень масштабным партнером для государства и для общества» в сложные моменты.