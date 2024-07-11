Путин приехал в Ораниенбаум

Президент России Владимир Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», который находится в городе Ломоносов близ Петергофа.

«Президент ознакомился с результатами завершившихся реставрационных работ, которые осуществлялись при поддержке компании «Газпром», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В «Ораниенбауме» окончена реставрация Китайского дворца Екатерины II, построенного в 1750–1768 годах в стиле рококо. Памятник архитектуры имеет богатую внутреннюю отделку в стиле шинуазри, ее самая значимая часть — плафоны, созданные мастерами Венецианской академии живописи.

Об итогах реставрации дворца президенту рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Ранее в этот день Путин принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Во время него глава государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом и с председателем национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон. Президент отметил, что такие встречи, как парламентский саммит БРИКС, укрепляют авторитет этой организации и ее влияние в мире.