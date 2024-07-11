Путин подчеркнул важность парламентского диалога РФ и КНР
Межпарламентское сотрудничество РФ и КНР способствует достижению совместных приоритетных целей. Об этом 11 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
«Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения задач», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что ничто не может остаться в стороне от парламентской деятельности, поскольку все инициативы требуют законодательного оформления. Он также выразил благодарность парламентариям за особое внимание двустороннему сотрудничеству государств.
Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года председательствует в объединении.
Ранее в этот день Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС. По его словам, это также поможет укрепить конструктивное влияние организации на мировые процессы и сделать мир более безопасным и гармоничным.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.
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