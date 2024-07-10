Матвиенко отметила необходимость выработать критерии для вступления стран в БРИКС

Странам БРИКС необходимо выработать критерии для государств по их вступлению в объединение. Об этом 10 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, правила по присоединению стран в блок должны быть четкими.

«Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила, и так далее», — отметила он.

Матвиенко также добавила, что о намерении вступить в БРИКС или о получении статуса партнера блока заявили 24 страны.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что Иран предлагает соединить национальные платежные системы стран БРИКС. Как рассказал официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, на двустороннем уровне между Москвой и Тегераном завершился процесс соединения национальных платежных систем через центральные банки двух государств.

В конце июня замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал «Известиям», что Москва работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Он уточнил, что готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.