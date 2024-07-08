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В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС

МИД Ирана сообщил о консультациях по объединению платежных систем стран БРИКС
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Фото: Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office
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Иран предлагает соединить национальные платежные системы стран БРИКС. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.

Дипломат уточнил, что на двустороннем уровне между Москвой и Тегераном завершился процесс соединения национальных платежных систем через центральные банки двух государств. Также в рамках этого были созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в нацвалюты, добавил Канани.

«Мы сделали предложения российской стороне распространить этот механизм на всех членов БРИКС. Российская сторона также полна решимости в этом вопросе, и мы надеемся стать свидетелями расширения механизма и между БРИКС», — приводит его слова IRNA.

Головной мост: БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах
Поможет ли BRICS Bridge проводить платежи на фоне новых санкций ЕС против российского аналога SWIFT

Ранее, 7 июля, посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, движение в этом направлении очевидно. Посол обратил внимание, что всё больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляется в национальных валютах. Так, товарооборот РФ и КНР составил $240 млрд, при этом 92% реализовали в национальных валютах.

В конце июня замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал «Известиям», что Москва работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Он уточнил, что готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

До этого, 11 июня, сообщалось, что Россия предложила странам — участницам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что под таким механизмом предполагается использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые, возможно, привяжут к стоимости национальных валют государств.

В феврале Минфин РФ заявил, что совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.

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