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Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В будущем БРИКС может получить парламентскую структуру. Об этом в четверг, 11 июля, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, такие встречи как парламентский саммит БРИКС укрепляют авторитет организации и влияние в мире. Путин отметил, что, действуя вместе, страны — участницы объединения смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциала государств. По его словам, это также поможет укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы и сделать мир более безопасным и гармоничным.

«БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — сказал российский лидер в ходе X Парламентского форума БРИКС.

Форум БРИКС проходит 11–12 июля в Санкт-Петербурге.

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10 июля председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС, добавив, что «это объединение единомышленников, а не клуб по интересам». Она пояснила, что эти критерии можно принять на саммите, который пройдет в Казани в октябре.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что Иран предлагает соединить национальные платежные системы стран БРИКС. Как рассказал официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, на двустороннем уровне между Москвой и Тегераном завершился процесс соединения национальных платежных систем через центральные банки двух государств.

До этого, 26 июня, замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал «Известиям», что Москва работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Он уточнил, что готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

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