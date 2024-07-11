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Путин в Санкт-Петербурге встретился со спикером парламента Ирана Галибафом

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Фото: официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин 11 июля в ходе Парламентского форума БРИКС встретился со спикером парламента Ирана Мохаммад-Багером Галибафом.

«Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что отношения между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при [погибшем президенте Ирана Эбрахиме] Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим», — сказал президент России.

Во время переговоров Путин сообщил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Также российский лидер провел встречу с председателем национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон.

Эксон во время переговоров сообщила российскому лидеру, что Межпарламентский союз (МПС), председателем которого она является, хотел бы принять участие в мирном урегулировании конфликта на Украине. Глава МПС указала, что дискуссии о дипломатическом решении кризиса могут проводить парламентарии, которые потом проконсультируют правительство по вопросу о возможных выходах из сложившейся ситуации.

На обеих встречах присутствовали Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента 6 июля. Голосование было внеочередным, его назначили после гибели 19 мая президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Путин 8 июля пообщался с Пезешкианом по телефону и поздравил его с победой на выборах. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества России и Ирана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва и Тегеран демонстрируют позитивную динамику взаимодействия и союзничество в различных областях.

Россия неоднократно указывала на готовность к диалогу в вопросе украинского конфликта. Путин заявил 14 июня, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого нужно, чтобы Киев официально отказался от планов вступить в НАТО, а также вывел свои войска из российских регионов.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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