Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин 8 июля провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер поздравил его с победой на выборах.

С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также лидеры двух стран в ходе разговора договорились об организации в текущем году личных контактов.

Пезешкиану была также направлена поздравительная телеграмма.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на продолжение тесных союзнических отношений с Ираном при новом президенте. Также пресс-секретарь президента России указал на позитивную динамику взаимодействия с Ираном в разных областях.

6 июля кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента. Он набрал 16 384 403 голоса, в то время как за его оппонента — представителя консервативного крыла Саида Джалили — проголосовали 13 538 179 избирателей.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался с встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.