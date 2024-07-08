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Песков выразил надежду на продолжение тесных отношений с Ираном при новом президенте

Песков: Россия надеется на продолжение тесных отношений с Ираном при Пезешкиане
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA
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Россия надеется на продолжение тесных союзнических отношений с Ираном при новом президенте Масуде Пезешкиане. Об этом 8 июля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы с большим уважением относимся к выбору. Иранский народ реализует свое суверенное право, мы желаем успехов новому руководству Ирана», — отметил он.

Песков добавил, что Москва надеется на продолжение партнерских отношений с Тегераном. Также пресс-секретарь президента России указал на позитивную динамику взаимодействия с Ираном в разных областях.

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6 июля кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента. Он набрал 16 384 403 голоса, в то время как за его оппонента — представителя консервативного крыла Саида Джалили — проголосовали 13 538 179 избирателей.

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят дружественный и добрососедский характер. Также он указал на эффективную координацию усилий государств в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

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