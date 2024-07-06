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Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

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Фото: Global Look Press/Sobhan Farajvan
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Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост нового президента Ирана. Его поздравление в субботу, 6 июля, опубликовано на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — говорится в тексте.

При этом Путин отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер. Также он указал на эффективную координацию усилий обеих стран в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

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Что показал первый тур президентских выборов в Иране

Ранее в этот день стало известно о победе экс-министра здравоохранения Ирана Пезешкиана на президентских выборах в стране. Он был выдвинут кандидатом от реформаторского крыла. После объявления результатов политик назвал всех своих конкурентов братьями и пообещал «протянуть им всем руку дружбы».

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня, однако ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. 5 июля прошел прошел второй тур.

Перед этим, 4 июля, в Астане состоялись переговоры Путина с и. о. иранского лидера Мохаммадом Мохбером. На них президент РФ заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в Исламской Республике. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал президенту РФ через Мохбера послание о взаимодействии двух стран в будущем, в котором также пообещал преемственность курса нового иранского правительства.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

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