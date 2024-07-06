Новоизбранный президент Ирана Пезешкиан назвал своих конкурентов братьями

Победитель на выборах президента Ирана Масуд Пезешкиан назвал братьями своих политических конкурентов и пообещал «протянуть всем руку дружбы». Об этом в субботу, 6 июля, сообщает агентство Nour News.

«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — сказал политик.

Ранее в этот день стало известно о победе экс-министра здравоохранения Ирана, реформатора Пезешкиана на президентских выборах в стране. Он был выдвинут кандидатом от реформаторского крыла и набрал 16,384 млн голосов (53,6% избирателей).

За его оппонента — представителя консервативного крыла Саида Джалили — проголосовали 13,538 млн человек (44,3% избирателей), уточнила «Газета.Ru».

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня. Тогда Джалили проиграл Пезешкиану с разницей в 1 млн голосов, однако ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. 5 июля прошел прошел второй тур.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.