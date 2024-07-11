Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не примет никакой мирный план по урегулированию на Украине, кроме «формулы мира» президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил 11 июля заявил журналистам по прибытии на саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Для Евросоюза нет иных мирных планов, кроме «формулы мира» Владимира Зеленского, для европейцев это единственный вариант», —- заявил Боррель. Трансляцию вел телеканал Reuters на YouTube.

Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира 15 ноября 2022 года на саммите G20. Среди условий: радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и др.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. По ее итогам была принята декларация, которую отказалось подписать более десятка стран. Россия участия во встрече не принимала. В частности, российское руководство неоднократно отмечало, что в рамках саммита продвигается нереалистичная формула мира Зеленского.

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию на Украине с участием России до президентских выборов США. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева.

До этого, 8 июля, Зеленский назвал возможными посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией Евросоюз, Китай и США. Он снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Киев и Запад предложение российского президента отвергли.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.