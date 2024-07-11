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Путин дал гражданство РФ директору предприятия-разработчика электромобиля «Атом»

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ исполнительному директору компании «Кама», занимающейся разработкой электромобиля «Атом», Харальду Грюбелю. Указ главы государства размещен 11 июля на портале официального опубликования правовых актов.

«Принять в гражданство следующих лиц: <...> Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся 16 октября 1967 года в Германии», — говорится в тексте.

Грюбель ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа, а также работал в Vokswagen и Mercedes.

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Ранее, 1 марта, Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Эммануэлю Жильберу Сорлину и его семье. Сорлин неоднократно выступал против поставок оружия Украине.

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