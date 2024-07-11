Путин дал гражданство РФ директору предприятия-разработчика электромобиля «Атом»
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ исполнительному директору компании «Кама», занимающейся разработкой электромобиля «Атом», Харальду Грюбелю. Указ главы государства размещен 11 июля на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять в гражданство следующих лиц: <...> Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся 16 октября 1967 года в Германии», — говорится в тексте.
Грюбель ранее занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа, а также работал в Vokswagen и Mercedes.
Ранее, 1 марта, Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Эммануэлю Жильберу Сорлину и его семье. Сорлин неоднократно выступал против поставок оружия Украине.