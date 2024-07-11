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Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО

Bloomberg: Орбан проведет встречу с Трампом во Флориде после саммита НАТО
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Фото: Global Look Press/Ting Shen
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде в четверг, 11 июля, после завершения саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что бывший американский лидер не просил Орбана участвовать в разработке мирного соглашения между Москвой и Киевом, добавляет «Газета.Ru». Bloomberg не раскрывает детали встречи, отмечая, что она «скорее неформальная».

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Орбан с «миссией мира» 2 июля посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский политик предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

В понедельник, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО.

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