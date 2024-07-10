Москва назвала реалистичную позицию Киева условием для начала переговоров

Переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда Киев займет реалистичную позицию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе дискуссии клуба «Валдай», транслирующейся на его сайте.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», — подчеркнул дипломат.

То, что сейчас предлагает Киев, не является основной для серьезных разговоров, добавил Руденко. Россия никаких сроков по началу переговоров не ставит, отметил замминистра.

В роли посредника по Украине Россия готова рассмотреть Иран в случае поступления такого обращения, продолжил Руденко.

«Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть», — добавил дипломат.

Сюрпризов от саммита НАТО Россия не ожидает. По его мнению, принятые там решения будут направлены на эскалацию ситуации на Украине.

«Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине», — заключил замглавы МИДа.

Ранее в этот день испанские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся до конца 2024 года. Это следует из информации, которую озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих отчетах о поездке в РФ и Китай.

По его мнению, два следующих месяца на фронте будут «более драматичными, чем когда-либо»

До этого, 14 июня, Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.