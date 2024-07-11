Стобалльники поделились секретами успешной подготовки к ЕГЭ

Edtech-компания MAXIMUM Education опросила своих выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Они поделились секретами успешной подготовки и рассказали, сколько времени им понадобилось для достижения такого результата. Их историями компания поделилась с «Известиями» 11 июля.

Виктория Татарникова (Москва) получила 200 баллов на ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Собирается поступать в МГИМО.

«100 баллов по английскому считаю объективной оценкой своих знаний, при этом я ожидала такой балл по любому другому предмету, но не по обществознанию. Когда получила результат, испытала шок, безумную радость и огромный прилив положительных эмоций», — рассказала она.

По ее словам, к ЕГЭ по обществознанию она готовилась год и неплохо знала теорию. Все пробники были на 95+ баллов, ожидала на самом экзамене 90. По русскому языку выпускница набрала 94 балла, надеялась на 100. Еще сдавала французский, за который получила 98 баллов.

«Я советую учить теорию, больше практиковаться в написании развернутых ответов, писать их четко по шаблону. Лучше пользоваться всеми возможностями для подготовки к экзамену (тг-каналы, марафоны, посты в соцсетях и т.д.), тогда результат порадует», — посоветовала Татарникова.

Елена Гурова (Москва) получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Собирается поступать в Московский государственный психолого-педагогический университет.

«Усиленно готовиться стала в начале 11-го класса и писала пробники на 75 баллов. Я очень хотела 100, но думала, что будет 90+, на этот балл и писала пробники. Кроме русского, у меня 75 по биологии и 75 по обществознанию, в целом я удовлетворена, есть хороший шанс пройти на бюджет, но хотелось бы еще лучше, конечно», — рассказала Гурова.

Она посоветовала готовиться регулярно, посвящать много времени всем предметам ЕГЭ, которые сдаете. Даже если вы уверены, что хорошо знаете предмет, пренебрегать подготовкой не стоит. По ее словам, часто так делают именно с русским языком. Нужно регулярно решать пробники, чтобы видеть свой прогресс, много практиковаться в заданиях, писать сочинения на разные темы.

«Когда я увидела свой балл по русскому, испытала удивление, радость, восторг, счастье. Это не передать словами, я почувствовала, что моя работа была проделана не зря. Тем, кто будет готовиться к экзамену, я желаю пройти этот путь максимально легко, тяжелый период закончится, и вы сможете отдохнуть», — добавила выпускница.

Рая Тарасенко (Москва) получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Собирается поступать в РГГУ или СПБГУ.

«Готовилась я один учебный год. Я очень люблю литературу, к началу одиннадцатого класса уже прочитала большинство произведений из кодификатора. Пробники писала на 40 баллов, к середине года — на 60–73. Позже решила усилить подготовку и в конце мая написала пробник на 100. Перед экзаменом очень переживала, в душе надеялась на 94. Испытала сильный шок и счастье, когда получила настолько высокий результат!» — рассказала Тарасенко.

Пор ее мнению, когда речь идет о подготовке к литературе, в первую очередь необходимы хорошее знание текста и правильное понимание произведения.

«Стоит читать литературоведческие работы, если преподаватель не дает полной картины. В небольших сочинениях по лирике советую не расписывать подробно свои мысли по поводу стихотворений, а использовать для анализа художественные средства из произведения. Так экономятся время и силы, увеличивается вероятность, что эксперт хорошо оценит работу», — добавила она.

Дмитрий Семенов (Иркутск) получил 100 баллов на ЕГЭ по математике. Собирается поступать в НИУ ВШЭ (Москва).

«Готовиться начал с сентября 11-го класса, первый пробный экзамен написал на 82. На экзамене ожидал набрать 95+ баллов, в середине года пробники писал примерно на столько. Кроме математики сдавал русский, физику и информатику, за каждый предмет получил больше 90 баллов, результатами полностью доволен. Когда получил свои 100, два дня ходил как победитель по жизни!» — рассказал Семенов.

По его словам, важную роль в получении максимального результата сыграла регулярная самоподготовка.

«Заниматься с репетиторами это, конечно, хорошо, но без личного интереса и усердия 100 баллов получить не выйдет. Поэтому я желаю выпускникам, чтобы они получали кайф от подготовки, и тогда всё обязательно получится», — подчеркнул он.

В России только один школьник получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам в основной период. 300-балльников — 42 человека, 200-бальников — 648 человек. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил Рособрнадзор.

По поводу ЕГЭ в течение многих лет ходит много разговоров по поводу отмены или изменения формата. 2 июля депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене экзамена запланировано на октябрь. В свою очередь, член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман выступил против этого.

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Между тем президент напомнил, что молодежь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны.