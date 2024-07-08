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В России один школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Рособрнадзор: один ученик в РФ сдал ЕГЭ на 400 баллов, более 600 — на 200 баллов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России только один школьник получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам в основной период. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил Рособрнадзор.

Глава ведомства Анзор Музаев во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» представил соответствующие данные.

«300-балльников — 42 человека, 200-балльников — 648 человек», — отмечается в презентации.

Всего в основной период ЕГЭ сдавали около 700 тыс. школьников. Также ведомство объявило сбор предложений о том, какие изменения должны быть внесены в экзамен. Он продлится с 8 июля до 15 августа.

Отмечается, что итоги ЕГЭ показали и значительный рост среднего балла по профильной математике, физике, биологии, химии, географии.

Основной его период прошел с 23 мая по 5 июля.

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По поводу ЕГЭ в течение многих лет ходит много разговоров по поводу отмены или изменения формата. 2 июля депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене экзамена запланировано на октябрь. В свою очередь, член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман выступил против этого.

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Между тем президент напомнил, что молодежь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны.

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