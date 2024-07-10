В России произошло 336 ДТП за прошедшие сутки

За минувшие сутки на российских дорогах произошло 336 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 36 и получили ранения 413 человек. Трое погибших были пешеходами, остальные 33 — водителями и пассажирами транспортных средств. Об этом 10 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 50 автоаварий, в результате которых погибли двое детей, которые были пассажирами транспортных средств, ранения различной степени тяжести получили 55 юных участников дорожного движения, в том числе 27 пассажиров, 11 пешеходов, 10 несовершеннолетних водителей мототранспорта и шесть велосипедистов.

В Татарстане водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб сам виновник автоаварии и его девятилетняя дочь, которая находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Еще три пассажира машины получили ранения и были госпитализированы.

В Приморском крае 16-летний водитель легковой машины, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, где автомобиль перевернулся. В ДТП погибла его пассажирка (15 лет), находившаяся на переднем сиденье и не пристегнутая ремнем безопасности. Несовершеннолетний водитель, у которого были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за своими детьми во время летних каникул, не допускать их до управления автомобилем и мототехникой, контролировать их досуг.

«Отсутствие водительских навыков и самоуверенность, свойственная юному возрасту, неизбежно приводят к трагическим последствиям: дорога ошибок не прощает. Взрослым также следует быть предельно внимательными и осторожными при управлении автомобилем, особенно если в салоне находятся дети, перевозить которых необходимо с соблюдением всех действующих требований безопасности. Необходимо избегать опасных маневров, отказаться выезжать на встречную полосу движения даже в разрешенных местах, не только соблюдать требования знаков, ограничивающих скорость, но и выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий. Автомобилистам следует всегда помнить, что в их руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни других участников дорожного движения, которые зависят от их водительской дисциплины, навыков управления транспортным средством и самочувствия», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 10 июля стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Предполагается, что такая техника получит специальные идентификационные номера в виде двухмерного матричного штрих-кода.