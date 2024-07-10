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В России произошло 336 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер
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За минувшие сутки на российских дорогах произошло 336 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 36 и получили ранения 413 человек. Трое погибших были пешеходами, остальные 33 — водителями и пассажирами транспортных средств. Об этом 10 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 50 автоаварий, в результате которых погибли двое детей, которые были пассажирами транспортных средств, ранения различной степени тяжести получили 55 юных участников дорожного движения, в том числе 27 пассажиров, 11 пешеходов, 10 несовершеннолетних водителей мототранспорта и шесть велосипедистов.

В Татарстане водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб сам виновник автоаварии и его девятилетняя дочь, которая находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Еще три пассажира машины получили ранения и были госпитализированы.

В Приморском крае 16-летний водитель легковой машины, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, где автомобиль перевернулся. В ДТП погибла его пассажирка (15 лет), находившаяся на переднем сиденье и не пристегнутая ремнем безопасности. Несовершеннолетний водитель, у которого были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за своими детьми во время летних каникул, не допускать их до управления автомобилем и мототехникой, контролировать их досуг.

«Отсутствие водительских навыков и самоуверенность, свойственная юному возрасту, неизбежно приводят к трагическим последствиям: дорога ошибок не прощает. Взрослым также следует быть предельно внимательными и осторожными при управлении автомобилем, особенно если в салоне находятся дети, перевозить которых необходимо с соблюдением всех действующих требований безопасности. Необходимо избегать опасных маневров, отказаться выезжать на встречную полосу движения даже в разрешенных местах, не только соблюдать требования знаков, ограничивающих скорость, но и выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий. Автомобилистам следует всегда помнить, что в их руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни других участников дорожного движения, которые зависят от их водительской дисциплины, навыков управления транспортным средством и самочувствия», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее, 10 июля стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Предполагается, что такая техника получит специальные идентификационные номера в виде двухмерного матричного штрих-кода.

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