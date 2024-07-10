В Одессе прозвучала серия взрывов. Об этом в среду, 10 июля, сообщил мэр Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал глава города в своем Telegram-канале. Подробностей он не привел.

В данный момент в регионе действует воздушная тревога.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Труханов сообщал о взрывах в Одессе и днем 9 июня. Между тем украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram написало, что местные паблики сообщают о взрыве в районе Черноморска Одесской области.

Также 9 июля власти Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились. В ночь на вторник в Днепропетровской области с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.