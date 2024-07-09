Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе
Взрыв прогремел в Одессе. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», — написал градоначальник в своем Telegram.
Труханов также сообщил о действии воздушной тревоги в Одессе.
Между тем украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram написало, что местные паблики сообщают о взрыве в районе Черноморска Одесской области.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее во вторник сообщалось, что взрывы прозвучали в подконтрольной Украине части Херсона. При этом, согласно данным карты воздушных тревог, в Херсоне режим опасности объявлен не был.
Также 9 июля власти Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились. В ночь на вторник в Днепропетровской области с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.