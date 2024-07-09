На Украине сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона
В подконтрольной Украине части Херсона звучат взрывы. Об этом 9 июля сообщает глава подчиненной Киеву городской военной администрации Роман Мрочко.
«В Херсоне прогремели несколько взрывов! Не находитесь на открытых пространствах», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом, согласно данным карты воздушных тревог, в Херсоне режим опасности объявлен не был.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день власти Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились.
В ночь на вторник в Днепропетровской области с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.